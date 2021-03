A Sant’Andrea di Compito sarà piantata una camelia per ricordare le vittime del Covid19

Giovedì (18 marzo) alle 12,30, in occasione dell’anniversario della prima vittima del Covid di Capannori, l’amministrazione Menesini intitolerà una camelia del Camelieto di Sant’Andrea di Compito in ricordo di tutti i cittadini morti a causa del coronavirus o durante il lockdown che non hanno quindi potuto avere un funerale partecipato da familiari, amici e parenti

La cerimonia di intitolazione della camelia situata nella piazzetta interna del Camelieto, dove c’è anche la targa del giardino d’eccellenza, si svolgerà in forma ristretta e vedrà la partecipazione del sindaco Luca Menesini, della comandante Debora Arrighi, in rappresentanza della polizia municipale e della protezione civile e di Augusto Orsi, presidente del Centro culturale compitese.

Per far partecipare tutta la comunità all’intitolazione e al ricordo nel rispetto delle regole anti-Covid, l’amministrazione invita tutti i cittadini di Capannori a fare un minuto di silenzio in concomitanza con l’intitolazione.