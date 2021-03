Marlia, partiranno dopo Pasqua i lavori di asfaltatura sul viale Europa

Partiranno dopo Pasqua i lavori di asfaltatura nella Piana, in particolare sul viale Europa a Marlia, dove verranno effettuati interventi di risanamento del manto stradale.

“La sicurezza stradale resta centrale per l’amministrazione provinciale – commenta il presidente della Provincia Luca Menesini –. Grazie ai finanziamenti arrivati dal Ministero è stato possibile programmare una serie di interventi che vanno a rendere sempre più sicure le strade del nostro territorio. Interventi, quindi, importanti proprio perché interessano strade ad alta densità di transito e, quindi, che necessitano maggiore attenzione da parte nostra per quanto concerne la loro manutenzione, come, appunto, la strada provinciale di Marlia che sarà a breve al centro di un importante opera di risanamento”.

I lavori interesseranno il tratto stradale che va dalla rotonda di Marlia all’altezza del Caselli: qua saranno effettuati degli interventi di risanamento del manto stradale per complessivi 600 mila euro, che verranno realizzati in due tempi, grazie ai finanziamenti erogati dal Mit alle Province proprio per la manutenzione stradale.

Successivamente la Provincia interverrà anche sulla parte che interessa le frazioni di Lammari e di Lunata, ma per effettuare queste opere è stato deciso di concordare l’apertura del cantiere con Acque spa in modo che i lavori coincidano con l’apertura del cantiere delle fognature, in modo da creare il minor disagio possibile a coloro che devono percorrere questo tratto strada