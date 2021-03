Confesercenti: “Altopascio, bene la proroga dello stop al canone del suolo pubblico”

“Ancora una volta l’amministrazione comunale di Altopascio raccoglie le richieste di sostegno concreto da parte degli ambulanti, allungando fino al 30 giugno la gratuità del suolo pubblico”. La soddisfazione di Confesercenti Toscana Nord, nelle parole del suo responsabile area lucchese Daniele Benvenuti, dopo l’annuncio del sindaco D’Ambrosio e dell’assessore La Vigna di allungare di altri tre mesi la sospensione della tassa del suolo pubblico la cui gratuità scadeva il prossimo 31 marzo.

“Un provvedimento tutt’altro che scontato – dice ancora Benvenuti – e che raccoglie le richieste della categoria. Fino a marzo ci aveva pensato il governo a garantire la sospensione del canone, ma avvicinandosi alla scadenza è da apprezzare l’intervento del Comune di Altopascio di concedere ulteriori tre mesi prima ancora di capire cosa avrebbe fatto Roma. Una dimostrazione di vicinanza ad un settore, quello ambulante, che sta accusando pesanti conseguenze dalle nuove restrizioni e per il quale ringraziamo pubblicamente l’amministrazione”. Un provvedimento che riguarda ovviamente anche le attività a posto fisso. Conclude il responsabile area lucchese di Confesercenti Toscana Nord. “Augurandoci che a primavera ci possa essere una iniziale ripartenza, è importante che possa essere esteso gratuitamente il suolo pubblico per coloro che hanno già il suolo pubblico oppure occupare una nuova area per chi non lo ha. Provvedimento valido non solo per gli esercizi di somministrazione, ma anche i negozi di vendita al dettaglio”.