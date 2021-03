Altopascio, al via i lavori di asfaltatura tra piazza Tripoli e via Roma

Dopo i lavori di Acque spa lunedì prossimo (22 marzo) inizieranno i lavori di asfaltatura nel centro di Altopascio, nel tratto compreso tra piazza Tripoli e via Roma.

Per consentire lo svolgimento del cantiere verranno istituiti divieti di sosta, con rimozione, e senso unico alternato, regolamentato da impianto semaforico, in piazza Tripoli, in via Cavour, da piazza Tripoli alla rotatoria posta sull’intersezione con via del Valico e via Roma. Qui sarà istituito il divieto di transito per chiusura al traffico veicolare e il divieto di sosta su entrambi i lati con rimozione coatta.

In via Roma, dalla rotatoria posta sull’intersezione con via del Valico e fino all’intersezione con via Giovanni Paolo sarà istituito il divieto di sosta ambo i lati, con rimozione, e il senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico. In via Firenze, dall’incrocio con piazza Tripoli a piazza Umberto I sarà istituito il doppio senso di circolazione veicolare e il divieto di sosta con rimozione coatta.