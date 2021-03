Asfalto fonoassorbente, Scannerini (Fi): “Maggioranza continua a copiare le nostre proposte”

“Utilizzare l’asfalto fonoassorbente nelle asfaltature sul viale Europa“. Era questa la richiesta contenuta nella mozione presentata due giorni fa dal gruppo di Forza Italia in consiglio comunale a Capannori.

“Indovinate un po’: la sinistra presenta una mozione appositamente firmata da tutti i gruppi di maggioranza, dove si prevede, fra i punti, l’asfalto fonoassorbente – commenta il capogruppo Matteo Scannerini -. Inutile dire che non abbiamo emesso comunicati perché ce lo aspettavamo. Stanza degli abbracci alla rsa di Marlia docet cari capannoresi. Ancora una volta si prendono le proposte di Forza Italia e si copiano pari pari, senza nemmeno una telefonata o un avviso”.

“Ci prenderanno nuovamente in giro, dicendoci: ‘ovvia ma che vi interessa? L’importante è fare le cose!’. Ebbene questo è vero – va avanti Scannerini -. Lo sappiamo bene. Voi invece? Voi che volete sempre mettere il cappello su tutto? Voi che invertite l’odg del consiglio quando volete? Voi che ci mancate continuamente di rispetto nonostante, per quanto ci riguarda, si faccia di tutto per poter operare per bene in aula? Voi che, piuttosto di non dare soddisfazioni “ai Berlusconiani” e all’opposizione , copiate le proposte e le riapprovate facendole vostre? Avremo l’asfalto fonoassorbente? Ottimo. Felice che ora siate costretti ad approvare il punto copiato per non rimanere indietro. Ma questo modo di gestire le cose è molto, molto infantile ed immaturo”.