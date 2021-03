Capannori, oltre 30 i ristoranti e le pasticcerie che aderiscono alla campagna ‘Pasqua a casa tua’

Sono oltre trenta i ristoranti e le attività del settore enogastronomico che hanno aderito alla campagna Pasqua a casa tua 2021 promossa dall’amministrazione Menesini in collaborazione con le associazioni di categoria e i centri commerciali naturali per sostenere le attività del settore. Le attività aderenti offriranno menu pasquali, colombe ed uova artigianali o vino biologico locale e servizi di asporto e consegna a domicilio che saranno effettuate con la collaborazione di un’associazione di volontariato.

“Siamo soddisfatti dell’alta adesione di ristoranti e attività del settore enogastronomico del nostro territorio a questa nuova iniziativa promossa per sostenere concretamente il settore in questa difficile congiuntura economica dovuta all’emergenza sanitaria, così come abbiamo fatto in occasione di altre festività con esiti positivi – afferma l’assessora al commercio Serena Frediani -. Invitiamo i cittadini ad usufruire di questi servizi con i quali si vuole anche contribuire a rendere la Pasqua un po’ più serena per la comunità”.

Ecco l’elenco delle attività aderenti. A Marlia hanno aderito Pilato, pinsa birra e gelato, il Ristorante pizzeria La Fraga, la Pizzeria Focacceria Lo Spiedo di Danilo e la Pizzeria Olimpia. A Valgiano l’agriturismo al vecchio metato mentre a Petrognano sarà possibile ordinare cibo da asporto con consegna anche a domicilio al ristoro della Fattoria di Petrognano. A Segromigno in Monte aderiscono all’iniziativa Puppo Appera e l’Osteria La Pollastra mentre a Gragnano l’Osteria da mi pa’ e il Ristorante Serendepico.

Per quanto riguarda Lammari offriranno menù speciali il Ristorante Accasatua e la pizzeria Il Fiocco Rosso mentre a Lunata il ristorante pizzeria Il Linchetto e il Boccale. A Capannori aderiscono all’iniziativa il Ristorante Forino e il bistrot Gusti Antichi e sapori nuovi. A Vorno Lo Stuzzichino, Il rio di Vorno e Ristoro A Bimbotto. A Guamo sarà possibile ordinare il menù speciale da Eno Ristorante Micheloni mentre a Colognora di Compito al ristorante La Cantina di Alfredo. A Massa Macinaia aderisce il Ristorante pizzeria La Conca mentre a Colle di Compito il ristorante pizzeria Il Giardinetto.

Tra gli alimentari e le altre attività del settore enogastronomico ci sono Ingro Ca.ri.coper le uova di Pasqua, colombe e confezioni pasquali, La cucina di Orsy per la pasticceria dolce e salata, la pasticceria Del Cima, per Colombe artigianali e dolci della tradizione, la pasticceria Il girasole, il supermercato Sigma per le tipicità pasquali e prodotti a km0, il Bar Cin cin, l’Osteria di Lammari con Colombe, prodotti di enoteca e vini, consegna a domicilio, la torteria-gelateria Da Enea, la pasticceria Dulcinea, la pasticceria Pracchia, la rosticceria Marfisa, la pasticceria Sottopoggio e la pasticceria Fabirica.

E’ ancora possibile aderire all’iniziativa Pasqua a casa tua 2021 inviando una mail all’indirizzo iniziative@comune.capannori.lu.it.