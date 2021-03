Angelini (Pd): “Asfalto fonoassorbente per il viale Europa a Marlia”

“La riqualificazione del viale Europa di Marlia con un intervento integrale di asfaltatura fonoassorbente ed un miglioramento della strada con alcune rotonde e servizi di urbanizzazione primaria come fognature ed acquedotti è da sempre una delle principali richieste del Partito Democratico di Capannori”. A dirlo è il capogruppo del Pd, Guido Angelini.

“Il consigliere Scannerini di Forza Italia è completamente disinformato e arriva in ritardo di almeno 10 anni. Al giovane consigliere suggerisco di informarsi prima di parlare di cose che non conosce. Risale al 2013 una mia interrogazione al sindaco Giorgio Del Ghingaro con la quale non solo chiedevo un intervento urgente e strutturale con l’asfaltatura fonoassorbente del viale Europa di Marlia ma si chiedeva anche una nuova programmazione ed una riqualificazione urbanistica che consentisse di mettere in sicurezza questa importante strada di comunicazione con la Garfagnana attraverso la realizzazione di almeno due nuove rotonde . Adesso col nuovo progetto di riqualificazione realizzato da Acque spa e dall’amministrazione del sindaco Luca Menesini ci sono tutte le condizioni perché il viale Europa di Marlia divenga un’arteria moderna, sicura e di minore impatto ambientale”.