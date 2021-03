Via dei Gheghi a Segromigno, Forza Italia chiede la riqualificazione

Stamani mattina (23 marzo), Forza Italia Capannori ha presentato due documenti al protocollo del Comune di Capannori riguardanti la riqualificazione di alccune strade. Tema principale? “Il pessimo stato dell’asfalto – spiega il consigliere comunale Matteo Scannerini -. Partiamo da via dei Gheghi a Segromigno. Recentemente interessata da lavori, a cui però non è seguita una decente risistemazione, si caratterizza oggi con una serpentina di asfalto rialzato dal dubbio gusto oltreché pericoloso. C’è sicuramente di peggio, ma chi ha eseguito quello scempio dovrebbe rimediare e questo è ovviamente ciò che chiediamo”.

“Via dei Bugni poi, a pochi metri dalla strada sopracitata – prosegue Scannerini -. Qui, di fatto l’asfalto non c’è più. Da tempo i residenti chiedono il ripristino. Abbiamo quindi deciso di portare la questione in consiglio comunale. Speriamo, come al solito, di ottenere risultati per migliorare sicurezza e decoro di Capannori”.