‘Territori sicuri’ arriva a Montecarlo: tamponi rapidi gratuiti nel weekend

Anche il Comune di Montecarlo ha aderito al progetto della Regione Toscana Territori sicuri, il programma di screening anticontagio che prevede tamponi gratuiti per la popolazione dei comuni toscani con maggior diffusione del virus.

I tamponi verranno svolti questo weekend (27 e 28 marzo) dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 nel parcheggio di via Carlo IV per un totale di 960 tamponi, 480 giornalieri, divisi in due trance. I tamponi verranno effettuati in drive-in ed è obbligatorio prenotare sul sito della regione: territorisicuri.sanita.toscana.it.