Viale Europa, Confesercenti Toscana nord: “Bene il confronto su durata ed entità dei lavori”

“Un’occasione per un nuovo confronto su un intervento che, per durata e entità, porterà inevitabili conseguenze nella prospettiva comunque di importanti benefici. Un ringraziamento alla presidente del consiglio ed ai consiglieri per averci permesso di portare il nostro contributo in una sede istituzionale”.

Commenta così Confesercenti Toscana nord, con il suo responsabile area lucchese Daniele Benvenuti, il consiglio comunale monotematico che si è tenuto ieri (24 marzo) per affrontare il tema dei lavori di asfaltatura sul viale Europa che ha visto la partecipazione delle associazioni di categoria.

“Apprezzando il percorso partecipativo che l’amministrazione comunale ha voluto intraprendere sia con i residenti che con le associazione di categoria – spiega Benvenuti -, abbiamo chiesto e ottenuto la rassicurazione sulle tempistiche di inizio e fine lavori e sull’interruzione prevista per il periodo natalizio, lavori che dovranno svolgersi 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Riteniamo poi importante la scelta di non effettuare il senso unico alternato che porterebbe a file interminabili”.

“Abbiamo quindi proposto innanzitutto la creazione di un tavolo operativo permanente per tutta la durata dei lavori, da affiancare ai già percorsi istituzionali, in modo di intervenire in tempo reale su eventuali criticità improvvise . va avanti Benvenuti -. Tavolo che in corso d’opera dovrà valutare eventuali necessità di interventi economici a ristoro delle attività durante i lavori. Per quanto ci riguarda metteremo a disposizione un numero telefonico dedicato al quale gli imprenditori potranno rivolgersi per rappresentare problemi o eventuali disservizi”.

“Ribadiamo poi la necessità che Acque nel bando di affidamento preveda clausole premianti non solo per la ditta che ridurrà i tempi dell’intervento ma anche per quella che mette in campo soluzioni che mitighino gli effetti negativi sulle attività commerciali. Penso ad esempio ad un servizio dedicato per permettere alle merci di raggiungere le attività nel momento che queste si troveranno nel tratto interessato ai lavori. Fondamentale infine – conclude Daniele Benvenuti – una cartellonistica capillare che indichi i percorsi alternativi, che distingua se possibile le strade che potranno percorrere le auto ed i mezzi pesanti”.