Lavori viale Europa, Fdi: “Aiuti a residenti e attività. Auspichiamo il tavolo richiesto dalle categorie”

“La maggioranza in consiglio comunale ha bocciato una mozione proposta dall’opposizione dove si chiedevano aiuti e interventi a favore di residenti e oltre 200 attività commerciali che subiranno forti disagi“. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia di Capannori Matteo Petrini a margine del consiglio comunale straordinario con le associazioni di categoria sui lavori che interesseranno viale Europa

“Chiedevamo la sospensione delle tasse comunali e provinciali per le attività sul Viale Europa, per l’intera durata dei lavori – va avanti Petrini -. Ma sindaco e Pd hanno replicato dicendo che non era giusto ‘togliere’ le tasse alle attività. Abbiamo allora chiesto uno sconto del 30% sulla parte variabile della Tari, ma abbiamo ricevuto un altro secco ‘no’. Abbiamo chiesto che il sindaco attivasse un tavolo con Regione e Governo per reperire le risorse necessarie a costituire un fondo straordinario, ma anche in questo caso niente da fare. Non ci siamo arresi e abbiamo rilanciato, come segnalatoci dal territorio, la proposta di un tavolo tra amministrazione, residenti, esercenti e associazioni di categoria. Un tavolo aperto per tutta la durata dei lavori, così da monitorare la situazione e gli eventuali imprevisti. Il sindaco ha risposto che l’unico tavolo sarebbe stato il Consiglio Comunale: peccato che il consiglio straordinario è stato svolto solo per iniziativa dell’opposizione”.

“I lavori su viale Europa interessano non solo Capannori ma l’intera Piana di Lucca, lavori che hanno una ricaduta molto ampia. Auspichiamo che venga istituito un tavolo così come richiesto da cittadini, esercenti e associazioni di categoria e per il quale il nostro capogruppo Petrini presenterà un ordine del giorno – conclude il consigliere regionale Fdi Vittorio Fantozzi -. Monitoreremo la situazione mettendoci a disposizione del territorio anche in ambito regionale. Ai cantieri devono corrispondere aiuti per i residenti e per le attività commerciali, che andranno incontro a pesanti disagi”.