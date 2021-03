Mascherine gratuite per tutti i cittadini di Altopascio: si parte lunedì (29 marzo) e si va avanti fino a sabato 3 aprile con la distribuzione ad Altopascio, Badia Pozzeveri, Spianate e Marginone.

L’amministrazione comunale ha previsto vari punti di distribuzione sul territorio così da fare presto ed evitare che si formino code e affollamenti in un’unica sede. In base ai quantitativi ricevuti dalla Regione Toscana, ogni cittadino di Altopascio riceverà gratuitamente 2 dispositivi di protezione a testa, una mascherina chirurgica e una Ffp2.

Foto 2 di 2



Ancora una volta, come già era successo nei mesi scorsi, le gambe e le braccia sul territorio saranno le associazioni di volontariato e le realtà paesane: la Misericordia Altopascio, il Gruppo Fratres di Spianate, il Circolo Fo.Ri.Ma. di Marginone e il Comitato paesano di Badia Pozzeveri.

Modalità di consegna. I cittadini possono ritirare le mascherine solo nelle sedi delle frazioni in cui votano: è stato utilizzato questo metodo per evitare che, soprattutto per i residenti di vie o zone confinanti, si crei confusione o incertezza sul dove recarsi per prendere le mascherine. Un singolo cittadino ritira le mascherine anche per gli altri componenti della famiglia. L’importante è presentarsi con un proprio documento d’identità e con la tessera sanitaria delle altre persone.

Dove e quando ritirarle. Questi sono gli orari e le modalità per la prima settimana di distribuzione 29 marzo – 3 aprile. Altopascio, sede Misericordia, via Marconi: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 17; il sabato dalle 8.30 alle 17; Spianate, sede Fratres, via Bruno Nardi: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 17; il sabato dalle 8.30 alle 17; Badia Pozzeveri, sede comitato paesano, via 4 novembre: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 17; il sabato dalle 8.30 alle 17; Marginone, piazza Matteotti (davanti alla scuola elementare): dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12 (escluso il martedì mattina) e dalle 15 alle 17.