Zona rossa, a Villa Basilica via alla giornata di screening gratuiti

La zona rossa non ha trovato impreparato il Comune di Villa Basilica, che si è già attivato con la Regione Toscana, l’Asl e le Forze dell’ordine per mettere in campo le azioni più opportune per contenere il contagio da coronavirus.

L’amministrazione, infatti, con il supporto dell’Asl, ha già avviato l’organizzazione di una giornata di screening gratuito per i residenti, per monitorare il contagio da coronavirus e per spezzare i focolai tra la popolazione.

“A causa dell’aumento dei contagi, – chiarisce il sindaco Elisa Anelli – la zona rossa è stata concordata con la Regione Toscana già prima del provvedimento del presidente Giani che l’ha estesa a tutta la regione. L’incremento dei casi era difficilmente evitabile: il territorio di Villa Basilica, infatti, confina con quello di Pistoia, già da diverse settimane in zona rossa, con il quale è impossibile non avere contatti.

“Come amministrazione stiamo già organizzando una giornata di screening gratuito – prosegue il sindaco – nella quale i cittadini potranno effettuare gli esami più adatti. In questo modo, contiamo di avere il quadro completo della situazione di Villa Basilica, per tenere sotto controllo l’emergenza da coronavirus.”

La data fissata per lo screening è il 10 aprile: una scelta non casuale, per evitare assembramenti e spostamenti in un periodo ancora troppo rischioso. I test saranno effettuati a Villa Basilica presso il Centro della salute di Viale Santissima Annunziata.

Il Comune ha già ritirato oltre 4 mila mascherine dalla Regione Toscana che, grazie alla collaborazione delle associazioni di volontariato di zona, verranno consegnate nei prossimi giorni a tutti i residenti.

Almeno fino al 6 aprile gli uffici comunali saranno chiusi al pubblico, ad eccezione dei servizi pubblici essenziali: anagrafe, protocollo, stato civile e Polizia Municipale.

Restano attivi il numero di telefono 0572.461611, l’indirizzo mail info@comune.villabasilica.lu.gov.it e l’indirizzo Pec comunevillabasilica@pacert.it per qualsiasi richiesta di informazione o supporto.