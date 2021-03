Una tombola online nel giorno di Pasquetta: l’iniziativa lanciata dalla sindaca Sara D’Ambrosio

Un tombola online per il giorno di pasquetta. E’ questa l’iniziativa lanciata dalla sindaca Sara d’Ambrosio prendendo ispirazione dall’evento organizzato per natale dal sindaco di Bari per ricreare uno spazio di compagnia seppur a distanza. L’appuntamento è per lunedì (5 aprile) alle 17.

“È un’idea semplice che avevo visto fare al sindaco di Bari e presidente di Anci nazionale, Decaro, per le feste di Natale – commenta la sindacoaD’Ambrosio, che, per l’occasione, farà la parte del banditore della tombola -. Mi era piaciuta, mi sembra un modo simpatico per stare vicini alle persone e regalare un momento di spensieratezza in questo tempo così pesante e difficile. Chiunque può partecipare: i cittadini di Altopascio, ma anche i cittadini di qualsiasi altro comune che abbiano voglia di giocare a questa inedita e particolare tombola virtuale. A Pasquetta, anche quest’anno, non sarà possibile andare a fare le classiche scampagnate col gruppo degli amici, ma le famiglie si ritroveranno in casa, allargando il nucleo a massimo due persone non conviventi. Questa tombola online può diventare un modo per ridere e stare insieme, dove i nipoti aiutano i nonni, i figli supportano i genitori”.

La partecipazione è libera e gratuita. Per partecipare è necessario iscriversi inviando un’email a iniziativealtopascio@gmail.com oppure chiamando il numero 377 3594051. I partecipanti saranno guidati nell’attivazione della piattaforma gratuita online Zoom, alla quale collegarsi per poter giocare lunedì prossimo. A chi si iscrive, inoltre, sarà inviata anche la cartella della tombola con la quale partecipare. Chi ha già la tombola a casa, può usare anche una delle cartelle in suo possesso. Possono partecipare anche diversi membri della stessa famiglia: a ogni componente verrà data una cartella, fino a un massimo di tre cartelle per nucleo familiare. Per le persone anziane e sole sarà attivato un supporto, che consentirà loro di partecipare con facilità, Per i vincitori sono previste alcune sorprese.