Marlia, Forza Italia chiede la riqualificazione del percorso vita

“Forza Italia ha presentato la sua idea per la riqualificazione del percorso vita a Marlia”. Così annuncia Matteo Scannerini, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale a Capannori.

“Il nostro gruppo comunale – dice – ha elaborato una mozione che analizza lo stato del percorso, partendo dal passo centrale. Quest’ultimo risulta spesso inaccessibile a causa dello sprofondare del terreno e del pantano che si accumula nei giorni di pioggia. Spostiamoci poi all’interno, un tempo disseminato di attrezzi adibiti allo sport e allo svago: potevamo trovare infatti le parallele, gli anelli e lo slalom; oggi purtroppo non più presenti. Quello che rimane, ovvero l’asse di equilibrio, è in pessimo stato, per non dire marcia”.

“Non esistono più nemmeno i cartelli che indicano la via da percorrere, un tempo presenti – prosegue il consigliere – È presente anche una piazza con panchine che, se opportunamente riqualificata e valorizzata, potrebbe essere un ottimo spazio per picnic e svago a chilometro zero. Tale area boschiva è senza dubbio bella e dalle grandi potenzialità. Una riqualificazione degna è quindi d’obbligo. È inutile aggiungere opere nuove, poco utilizzate, come la piazza di fronte al Comune, se non riusciamo a mantenere quello che già di bello c’è”.