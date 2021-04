È uno snodo fondamentale per raggiungere le frazioni della zona sud di Capannori, la scuola primaria Lorenzo Nottolini di Guamo e varie attività commerciali e produttive. Proprio per questo l’incrocio fra via Sottomonte e via Pontestrada viene transitato ogni giorno da molti autoveicoli, spesso noncuranti dei limiti di velocità come delle strisce pedonali frontali la scuola. E dei pedoni che le attraversano, molti dei quali bambini diretti nelle loro aule per mano ai genitori.

Genitori e abitanti sottoposti da anni a una situazione critica che conta numerosi incidenti stradali, la cui causa sarebbe da individuare proprio nell’alta velocità delle vetture e nella scarsa visibilità delle strisce pedonali “non segnalate e soprattutto la sera invisibili agli automobilisti. Si tratta di una strada inadeguata e pericolosissima – Così si sfogavano i residenti il 5 marzo 2020, giorno in cui nel tardo pomeriggio una donna di 60 anni è stata travolta sulle strisce di via Sottomonte in corrispondenza della scuola e trasportata al San Luca. Solo l’ultimo grave incidente, tuttavia, di una lunga serie che – si ripete uguale ogni mese – continuavano – a causa di automobilisti che sfrecciano indisturbati (nessun autovelox, nessun ostacolo sulla via) a tutte le ore del giorno diventando pericolosi”.

Foto 3 di 9

















Pericoli e criticità noti alle autorità competenti già dal 2019, quando il 5 gennaio l’amministrazione comunale di Capannori in collaborazione con la Provincia di Lucca annunciava il suo piano di interventi per migliorare la sicurezza e la viabilità della zona. Fra questi, si prevedeva la rimozione e la ristrutturazione della croce monumentale situata all’intersezione fra via Sottomonte e via Pontestrada, danneggiata in seguito a un incidente fra due veicoli avvenuto qualche settimana prima. Con la promessa inoltre di una sua nuova collocazione poche decine di metri più avanti, nell’aiuola del parcheggio pubblico della strada comunale. Ne sarebbe conseguito inoltre l’ampliamento della sede stradale nel tratto liberato dalla croce, per permettere un miglior scorrimento dei veicoli lungo la provinciale favorendo chi svolta o s’immette dallo stop su via Pontestrada.

“Gli obiettivi dell’amministrazione comunale sono due – spiegava il presidente del Consiglio dell’epoca, Claudio Ghilardi – Da una parte tutelare un monumento storico a cui i cittadini tengono particolarmente. Dall’altra migliorare la sicurezza di un incrocio transitato ogni giorno da molti cittadini. Motivi per cui è stato elaborato questo piano in collaborazione con la Provincia”.

Un piano apparentemente ancora in stallo a distanza di oltre due anni dal suo annuncio. Perché sulla via di Sottomonte in corrispondenza con l’incrocio di via Pontestrada, il tempo sembra essersi fermato al gennaio 2019. E ancora si susseguono incidenti. L’ultimo dei quali solo alcuni giorni fa provocato da un’automobile finita sul marciapiede: “E se ci fossero stati dei bambini?”, si chiede un residente. L’unico cambiamento messo in atto sulla provinciale rimane la rimozione e ristrutturazione della croce: nessun segnale invece della rimozione e dello spostamento del resto del monumento, ovvero la base sottostante la croce stessa che continua a ingombrare il ciglio della strada. Un’operazione che richiede alcuni delicati passaggi. Fra cui, data la storicità del bene, attendere il parere della Soprintendenza, le cui tempistiche però non dovrebbero superare i 120 giorni dall’invio della pratica. Tempistiche ampiamente sforate, dopo oltre due anni dal gennaio 2019, ammesso l’invio della pratica stessa. E ammesso che non ne sia sopraggiunta una risposta negativa.

Interrogativi a parte. Non si potrebbero comunque considerare altri interventi per mettere in sicurezza l’incrocio fra via Pontestrada e via Sottomonte? Come suggerivano i paesani stessi in seguito all’incidente del 5 marzo dell’anno scorso, parlando di “una rotonda che potesse snellire il traffico e porsi come ostacolo agli automobilisti che sfrecciano indisturbati a tutte le ore del giorno”.

O anche, semplicemente, segnalare le strisce pedonali in corrispondenza con l’incrocio stesso. Ridipingerle, installare un autovelox in prossimità della scuola o dei segnali stradali di avvertimento del limite di velocità. E ancora, una telecamera a regolare le situazioni di criticità anche a livello di circolazione stradale. Sono queste le proposte dei residenti della zona che chiedono una soluzione simile quella attivata nei primi giorni di luglio 2020 dall’amministrazione Menesini in via di Sottomonte fra Guamo e Coselli, in corrispondenza della rotatoria con via di Vorno.