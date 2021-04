Covid, a Villa Basilica arrivano i test sierologici gratuiti

Sabato (10 aprile) sarà possibile effettuare test sierologici gratuiti al Centro della salute di Villa Basilica, dalle 14,30 alle 19.

L’iniziativa è stata fortemente voluta dall’amministrazione comunale ed è stata organizzata con il supporto della Regione Toscana, che ha fornito i test, con la collaborazione dell’Asl e della Croce Rossa Italiana – sezione di Villa Basilica.

Per prenotare un appuntamento è necessario telefonare al numero 0572.461632, dalle 9.30 alle 13: sarà indicato l’orario in cui presentarsi per effettuare il test sierologico.

“Questa iniziativa è molto importante per il nostro territorio – spiega il sindaco Elisa Anelli – perché ci consente di monitorare l’evolversi dell’epidemia da Covid19. Consiglio di effettuare questo test a tutti”.

Le persone che si sottoporranno al test dovranno recarsi all’appuntamento con puntualità, così da evitare il formarsi di assembramenti. Per l’attesa del risultato è stata individuata un’area specifica nei pressi del Centro della salute, dove aspettare in sicurezza. In caso di esito positivo, il nominativo sarà trasmesso all’Asl di competenza e verrà avviata la procedura per effettuare il tampone molecolare.