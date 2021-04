Misericordia di Capannori, punto assistenza per le prenotazioni dei vaccini

La Misericordia di Capannori mette a disposizione un punto di assistenza gratuita ai cittadini per la prenotazione dei vaccini anti-Covid sul portale Web messo a disposizione dalla Regione Toscana.

Il servizio è riservato alle persone che hanno difficoltà ad utilizzare i sistemi informatici o che non hanno strumenti e/o competenze per farlo.

Per usufruire del servizio basta contattare la nostra Sede al numero 0583-936771 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 e dalle 15 alle 18.

Gli operatori della Misericordia non avranno alcun accesso diverso e/o preferenziale per effettuare le prenotazioni sul portale della Regione.

Gli interessati dovranno avere a portata di mano: la tessera sanitaria; eventuale codice esenzione per le patologie se persone fragili; dovranno essere in possesso di un telefono cellulare per poter ricevere un sms, essenziale per completare la prenotazione e ricevere successivamente eventuali comunicazioni da parte della Regione.

Si ricorda che il servizio verrà effettuato nel pieno rispetto della normativa anti-Covid e sulla Privacy.