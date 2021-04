Marlia, Zappia: “Via del Fanucchi pericolosa per i pedoni, intervenire prima che ci scappi il morto”

Proseguono le segnalazioni nella frazione di Marlia. I residenti, infatti, hanno comunicato al consigliere comunale della Lega Bruno Zappia diverse criticità: “Alcuni cittadini che abitano in via del Fanucchi – scrive il consigliere – mi segnalano che in questa via stretta le auto parcheggiano anche sul ciglio della strada creando un vero pericolo”.

“In questa via – prosegue Zappia – c’è un via vai incessante di tir, un serio pericolo per gli abitanti. I cittadini chiedono, oltre di asfaltare i bordi della strada che sono pericolosi per i pedoni, di posizionare anche un dosso con relativa segnaletica per ridurre la velocità e gli incidenti. I cittadini non ne possono più – conclude il consigliere – e chiedono di intervenire il prima possibile, ‘prima che ci scappi il morto”.