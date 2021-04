Iniziati i lavori per la realizzazione del nuovo parco giochi inclusivo nella frazione di Lunata, nell’area verde situata tra l’ufficio postale ed il parcheggio vicino alla zona della chiesa. L’opera avrà un costo complessivo di circa 50 mila euro e sarà finanziata all’80% (circa 39 mila euro) con risorse regionali.

Il nuovo parco giochi avrà una superficie di circa 600 metri quadrati e sarà inclusivo, privo quindi di barriere architettoniche e attrezzato con giochi adatti anche ai bambini con disabilità. Tra i giochi ci sarà anche un gioco a torre che richiamerà simbolicamente la torre della chiesa di Lunata. Nella zona di sicurezza attorno alle attrezzature ludiche sarà collocata una pavimentazione anti trauma in gomma colata.

Il tema del parco, il fiume Serchio, perché in quell’area il fiume faceva una mezza luna dalla quale deriva il nome Lunata, verrà evocato simbolicamente dal disegno della pavimentazione in gomma colata che si espanderà su una superficie di circa 195 metri quadrati. Prevista inoltre anche la realizzazione di un percorso ciclabile che circonderà l’area del parco.

“Il parco giochi di Lunata è un’opera importante ed attesa dai cittadini di questa popolosa frazione che necessita di spazi all’aperto per il gioco dei bambini e il ritrovo e il relax delle famiglie e di tutti i cittadini – afferma l’assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo -. Un’opera che ha un valore aggiunto, perché sarà inclusiva grazie all’assenza di barriere architettoniche e alla presenza di giochi adatti anche ai bambini con disabilità. L’intervento, inoltre, andrà a riqualificare un’area che oggi, in parte, è in stato di abbandono. Stiamo creando aree verdi attrezzate in ogni frazione del nostro Comune per offrire alla popolazione e, in particolare, alle famiglie, la possibilità di trascorrere il proprio tempo libero all’aperto in zone verdi, belle e curate dove i più piccoli possano anche giocare in sicurezza e il nuovo parco giochi di Lunata rientra in questa progettazione complessiva”.

“Quello appena iniziato – prosegue Del Carlo – è un primo lotto di lavori. E’ infatti nostra intenzione completare l’intervento con un secondo lotto di lavori che prevede la realizzazione di un’area verde relax contigua alla zona dove è presente la gomma colata attrezzata con particolari tavoli e panchine dedicata a persone con disabilità dove saranno messe a dimora anche varie essenze, tra cui cespugli profumati. Ringrazio i consiglieri comunali, Silvana Pisani e Franco Antonio Salvoni per il loro impegno nel portare avanti questo progetto”.

A corredo del parco, successivamente in collaborazione con Acque Spa, sarà anche installato un fontanello dell’acqua pubblico a servizio della comunità che andrà a valorizzare ulteriormente quest’area centrale del territorio comunale.

E’ intenzione dell’amministrazione comunale ampliare in futuro ulteriormente il parco con la creazione di altre due aree verdi attrezzate specificatamente dedicate ai giovani e agli anziani in modo da riqualificare tutto lo spazio pubblico a disposizione.