Viabilità a Tassignano, Ceccarelli (Popolari e moderati): “Problematiche già in fase di analisi”

“E’ un bene che la minoranza collabori ma la problematica era già all’attenzione della giunta comunale”. Interviene così il consigliere comunale dei Popolari e moderati Gaetano Ceccarelli in merito alla viabilità a Tassignano.

“La sistemazione di via dei Baccioni a Tassignano, di via del Quagliodromo, così come la messa in sicurezza della via del Casalino, sono richieste che il sottoscritto ha posto all’attenzione della Giunta da un po’ di tempo e alcune proposte che ho avanzato sono già state sottoposte alle preliminari valutazioni politico-amministrative da parte dell’amministrazione comunale e dunque, messe in programma, compatibilmente con le risorse disponibili in questo momento particolarmente difficile per tutti, quindi anche per le amministrazioni locali – va avanti Ceccarelli -. Pertanto, ben vengano sollecitazioni e proposte da qualsiasi parte provengano, cittadinanza, associazioni varie, opposizione e comitati ma nella consapevolezza che le scelte competono ovviamente alla Giunta con il sostegno della maggioranza, così come le connesse responsabilità amministrative e contabili”.

“Comunque ribadisco, nel rispetto dei ruoli diversi stabiliti liberamente dagli elettori capannoresi con il voto nel giugno del 2019, la collaborazione propositiva é utile purché fatta con senso di responsabilità e non a meri fini di propaganda politica – conclude il consigliere -. Le eventuali proposte realmente indirizzate alla soluzione delle varie problematiche sul tappeto, da chiunque formulate, saranno senz’altro valutate dalla Giunta Menesini e dalla maggioranza con apertura e disponibilità al dialogo”.