Mascherine distribuite a Capannori, i dubbi di Zappia (Lega)

Approda in consiglio comunale la polemica sulle mascherine. A presentarla è il consigliere della Lega, Bruno Zappia.

“Ieri sera – dice – nella seduta del consiglio comunale, ho posto una domanda all’amministrazione riguardante le mascherine distribuite a fine marzo e fino a pochi giorni fa ad Artè e ottenibili con la tessera sanitaria. Alcuni cittadini mi hanno informato, infatti, che sembrerebbero non conformi alla normativa. Ovviamente come capita spesso non ho ricevuto risposta”.

“Pare che le mascherine distribuite – dice Zappia – secondo i test filtrino il 10 per cento di quanto dovrebbero. Sono mascherine di provenienza cinese che sono state acquistate nei mesi scorsi dalla struttura dell’allora commissario per l’emergenza coronavirus Domenico Arcuri e che sono risultate non conformi alla normativa vigente”.