Dal Comune di Capannori impegno per le riaperture di fiere e mercati

L’amministrazione Menesini si farà interprete presso la Regione e il governo centrale delle richieste provenienti dalle associazioni di categoria del commercio e dell’artigianato, Confcommercio, Confesercenti e Cna, riguardo alla ripresa delle tradizionali fiere locali, attualmente vietate dal decreto nazionale sui provvedimenti anticontagio in vigore fino al 30 aprile.

“Gli operatori ambulanti e in particolare i fieristi e quelli che non hanno concessioni nei mercati settimanali sono certamente una categoria fortemente penalizzata, poiché impossibilitati da diversi mesi a questa parte a svolgere l’unica loro attività, ovvero quella delle fiere tradizionali – spiega l’assessore Serena al commercio, Serena Frediani – Per questo motivo accogliendo le richieste delle associazioni di categoria ci attiveremo presso la Regione e il Governo per sollecitare quanto prima la ripresa di queste attività. Tutte le fiere che solitamente si svolgono a Capannori nel periodo autunnale e primaverile sono saltate creando considerevoli danni alla categoria. Fin da ora, quindi, diamo la nostra piena disponibilità a collaborare con le associazioni rappresentative del settore all’organizzazione di fiere e mercati straordinari sul territorio comunale durante il periodo estivo, nel pieno rispetto delle norme anti Covid per assicurare la sicurezza degli operatori e dei clienti, al fine di sostenere e rilanciare un settore particolarmente colpito dalla pandemia”.

“I mercati sono una preziosa risorsa e lo sono ancor di più quelli straordinari – prosegue Frediani – perché si svolgono di solito in giorni non lavorativi e hanno un buon numero di banchi, richiamando così persone anche dal circondario e dai comuni limitrofi. Inoltre sono in grado di valorizzare i centri commerciali naturali e le varie frazioni”.