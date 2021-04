Capannori, al via in estate la riqualificazione della caserma dei carabinieri

Prenderanno il via in estate i lavori per la riqualificazione della caserma dei carabinieri di via dei Colombini a Capannori. Per la realizzazione di questo importante intervento la Regione Toscana ha assegnato al Comune risorse pari a 111.018 euro nell’ambito dei fondi Piu, circa la metà del costo complessivo dell’opera, che è di 200 mila euro. Adesso quindi l’ente di piazza Aldo Moro darà il via alle procedure di gara per l’assegnazione dei lavori, in modo che possano partire con la stagione estiva.

L’intervento prevede, in particolare, l’efficientamento energetico dell’edificio e rientra nel progetto complessivo di riqualificazione urbana del centro di Capannori portato avanti dall’amministrazione Menesini.

Il progetto prevede, dopo la rimozione dell’eternit presente, il rifacimento della copertura dell’edificio, compreso l’isolamento termico del sottotetto, e la sostituzione dei serramenti esistenti con nuovi infissi con profili in alluminio a taglio termico e vetrocamera, mentre per i serramenti del primo piano è in programma anche la coibentazione dei cassonetti esistenti mediante l’applicazione di un pannello isolante. Saranno inoltre sostituite con caldaie ad alto rendimento le attuali caldaie presenti al piano terra e al primo piano. I gruppi di illuminazione esistenti saranno sostituiti con nuovi apparecchi a led ad alta efficienza.

“La caserma dei carabinieri di Capannori per la sua centralità riveste un ruolo rilevante per garantire la sicurezza dei nostri cittadini ed è quindi importante garantire l’efficienza ed il decoro dell’immobile che la ospita – afferma l’assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo -. Un intervento con cui continuiamo ad investire sui presidi per la sicurezza presenti sul nostro territorio. Dopo aver contribuito a fare in modo che la caserma dei carabinieri di Pieve di Compito rimanesse al suo posto e dopo che il presidio del comando tutela forestale ambientale e agroalimentare dell’Arma dei Carabinieri è stato dislocato nella sede dello sportello al cittadino di San Leonardo in Treponzio, adesso stiamo intervenendo per migliorare in particolare dal punto di vista dell’efficientamento energetico la caserma dei carabinieri di Capannori. Un’opera che rientra a pieno titolo nel consistente progetto di riqualificazione del centro di Capannori che stiamo portando avanti grazie ai fondi PIU che la nostra amministrazione è riuscita ad aggiudicarsi”.