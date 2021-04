Anpi Capannori, la Resistenza locale al centro degli eventi per la Festa della Liberazione

Un invito alla diffusione della memoria storica per le scuole del territorio e un evento online sugli sviluppi della Resistenza locale. Sono queste alcune delle iniziative organizzate dalla sezione capannorese di Anpi per festeggiare la festa della Liberazione.

“Come sezione Anpi ci siamo sempre posti l’obiettivo di coinvolgere le nuove generazioni per trasmettere loro i valori della resistenza partigiana e della nostra bellissima costituzione – spiegano dall’Anpi -. Anche se la pandemia non ci permette di andare a raccontare agli studenti la storia della resistenza nazionale e locale, abbiamo deciso di mandare una lettera agli istituti del territorio di Capannori per chiedere agli insegnanti di dedicare un momento della lezione alla diffusione della memoria storica partigiana, inoltrando alle scuole

due contributi video molto significativi promossi dal comune di Capannori”.

“Inoltre sulla nostra pagina Facebook – va avanti Anpi Capannori – è possibile trovare dei contributi video, che escono giornalmente fino al 25 aprile, a cura di Enea Nottoli, nei quali il professore legge e spiega alcune lettere scritte dai partigiani poco prima di essere fucilati dai fascisti. Abbiamo deciso, inoltre, di aderire all’evento nazionale dell’Anpi e nella giornata di domenica delle piccole delegazioni di iscritti omaggeranno con decorazioni floreali i monumenti dedicati ai partigiani e alla resistenza. Saremo a Lammari, Ruota, Lunata, Marlia, Gragnano, Tofori, Petrognano e al lago della Gherardesca. Infine cogliamo l’occasione per invitarvi a partecipare domenica (25 aprile) in modalità online sulla nostra pagina, alla diretta Facebook nella quale tratteremo gli sviluppi storici della resistenza locale. A intervenire saranno il sindaco Luca Menesini, Emmanuel Pesi e Paola Rossi“.