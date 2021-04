Gs Orecchiella, Politi campione regionale master

L’ennesima conferma della classe cristallina ed infinita di Stefano Politi, l’atleta senior master del Gs Orecchiella Garfagnana, arriva dalla pista di Santa Maria a Monte, dove domenica scorsa (18 aprile) si sono svolti i campionati regionali assoluti e master sulla distanza dei 10.000 metri.

Stefano Politi, allenato dal tecnico Massimo Santucci, ha trionfato nella categoria SM50, conquistando la maglia di campione regionale master, con l’eccellente riscontro cronometrico di 33:38, bissando così il successo ottenuto nella corsa campestre.

Grande prestazione anche per il giovane Girma Castelli, che chiude i 25 giri di pista in 33:03 e si classifica al quarto posto tra le Promesse.

Nelle altre categorie molto bene anche Adriano Matteoni, 4° nella cat. SM60 in 41:52; Andrea Vassalle 8° negli SM35 in 36:03, Simone Pierotti 7° tra gli SM45 in 37:06.

In campo femminile Francesca Setti è protagonista con una brillante prestazione e conclude al 5° posto assoluto con il tempo di 37:31; bene anche Beatrice Macelloni è 6^ tra le Promesse in 42:52, Carla Neri è 5^ nella categoria SF50 in 45:18.