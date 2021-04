Altopascio, tre le iniziative in programma per la Festa della Liberazione

Sono tre le iniziative in programma per la Festa della Liberazione ad Altopascio. Un 25 aprile che sarà festeggiato principalmente da remoto, in diretta sulla pagina Facebook del Comune. Il filo conduttore è il significato universale della Liberazione, tra passato, presente e futuro, dove la storia si intreccia con l’importanza della memoria, soprattutto per le nuove generazioni.

Alle 10 ci sarà la presentazione del libro Era un giorno qualsiasi. Sant’Anna di Stazzema, la strage del ’44 e la ricerca della verità. Una storia lunga tre generazioni. Dopo i saluti della sindaca Sara D’Ambrosio, la parola passerà al presidente del consiglio comunale con delega alla continuità della memoria storica Sergio Sensi. Con loro ci sarà l’autore del libro, il giornalista Lorenzo Guadagnucci. Sul tema della resistenza e della Liberazione interverranno poi Elisabetta Di Giovanni, antropologa all’Università degli Studi di Palermo, Amalia Chiovaro e Sergio Bontempelli dell’associazione Diritti e frontiere.

Alle 12 l’appuntamento si sposta in piazza Gramsci, dove la sindaca Sara D’Ambrosio deporrà la corona di fiori. L’iniziativa è chiusa al pubblico, come impongono le restrizioni anti-Covid. Nel pomeriggio, poi, sempre sulla pagina Facebook del Comune sarà la volta di un’inedita intervista tripla: tre generazioni si confrontano sulla Liberazione. Vittoria Tognozzi, sopravvissuta all’eccidio del Padule di Fucecchio, Sara D’Ambrosio, sindaca di Altopascio e Gloria Tafani, giovanissima presidente del consiglio comunale dei ragazzi: tre donne, tre età a confronto, tre esperienze diverse, un unico testimone, da raccogliere e tramandare.