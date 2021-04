‘Ristoranti sotto le stelle’, al via la campagna di promozione a sostegno del settore

Ristoranti sotto le stelle. E’ questa la nuova campagna di promozione lanciata dall’amministrazione Menesini per sostenere e valorizzare il settore della ristorazione.

La nuova iniziativa mira alla realizzazione di una campagna di comunicazione che evidenzi e promuova le attività che, in seguito all’entrata in vigore del Decreto Riaperture e del ritorno della Toscana nella zona gialla, offrono la possibilità di pranzare o cenare al tavolo all’aperto. Inoltre, considerando che alcune attività non possono o hanno valutato di non poter attivarsi solo con il servizio in area aperta, e che alcune attività manterranno ancora le diverse modalità di vendita, sarà data visibilità anche ai servizi di asporto e consegna a domicilio.

“In seguito al nuovo decreto sulle riaperture e al fatto che la nostra Regione è in zona gialla da oggi le attività di ristorazione che hanno spazi all’aperto possono tornare ad offrire pranzi e cene al tavolo – spiega l’assessora al commercio, Serena Frediani-. Con questa nuova iniziativa, che segue altre realizzate durante tutto il periodo dell’emergenza, vogliamo aiutare la ripartenza di ristoranti, pizzerie e di tutte le attività di ristorazione, settore particolarmente colpito dalla pandemia, che dopo circa un anno possono finalmente tornare ad offrire in particolare la cena al tavolo se possiedono spazi all’aperto. Allo stesso tempo intendiamo promuovere anche quelle attività che al momento non avendo spazi all’aperto non possono offrire questo servizio, ma che assicurano servizi di asporto e consegne a domicilio. Invitiamo gli esercenti del settore ad aderire a questa campagna auspicando una ripresa del settore”.

Chi aderirà a Ristoranti sotto le stelle sarà inserito nel materiale grafico che sarà diffuso attraverso i canali di comunicazione dell’ente. Per aderire all’iniziativa è sufficiente scrivere a iniziative@comune.capannori.lu.it indicando: il nome dell’attività, la frazione, i contatti per prenotazioni e informazioni, apertura all’esterno a pranzo e cena, possibilità di asporto, possibilità di consegna a domicilio, pagina web e social dove conoscere l’offerta. Le adesioni devono essere mandate entro le 12 di giovedì (29 aprile).