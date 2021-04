“Semafori con il conto alla rovescia”, Zappia (Lega) rinnova la proposta

Sicurezza stradale ancora al centro dell’intervento del consigliere della Lega di Capannori, Bruno Zappia.

“L’amministrazione invece di pensare alla sicurezza stradale ha come priorità quella di mettere le telecamere ai semafori e di mettere le mani in tasca ai cittadini di Capannori. Si pensa di vessare i cittadini, altro che sicurezza. Sono quasi due anni che ho presentato una mozione che riguarda i semafori con il conto alla rovescia, sistema ampiamente diffuso in Italia e in Europa. Accanto ad ogni semaforo vedremmo un display che indicherà i secondi rimasti prima che cambi colore così gli automobilisti potranno evitare di occupare gli incroci quando la luce sta per cambiare”.

“Si eviterebbero così – conclude – oltre agli incidenti, anche svariate multe sia ai camionisti e sia agli automobilisti e, naturalmente, ci sarebbe meno smog, visto che si fa tanto per l’ambiente. La multa evita che un comportamento scorretto degeneri mentre l’esempio positivo moltiplica l’effetto preventivo e educativo per tutta la comunità”.