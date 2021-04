Progetti utili alla comunità, bando per le associazioni a Capannori

Scade alle 12 di lunedì (3 maggio) l’avviso pubblico emesso dal Comune di Capannori, capofila dell’ambito territoriale Piana di Lucca, per individuare enti del terzo seettore (Ets) interessati a realizzare, in collaborazione con i Comuni della Piana, dei “progetti utili alla collettività” (Puc), in cui saranno coinvolti i beneficiari di Reddito di Cittadinanza che abbiano sottoscritto il patto per il lavoro o il patto per l’inclusione sociale che andranno così a supportare le attività delle realtà del terzo settore.

“Come amministrazione vogliamo dare l’opportunità agli enti del terzo settore di poter utilizzare i progetti utili alla collettività previsti dalle politiche del reddito di cittadinanza per creare forme di inclusione sociale per i beneficiari di Rdc a supporto dei propri progetti – afferma il vice sindaco con delega alle politiche sociali, Matteo Francesconi – . In questo modo inoltre viene data la possibilità a chi percepisce il reddito di cittadinanza di fare esperienze formative che permettano l’ampliamento del proprio curriculum e un maggior radicamento nel territorio di residenza”.

La domanda da parte degli enti interessati dovrà essere presentata mediante la compilazione di una apposita scheda di adesione e della scheda di progetto allegati all’avviso in modalità informatica a mezzo pec all’indirizzo pg.comune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it .

I progetti utili alla collettività (Puc) dovranno riguardare attività in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni. Potranno, inoltre, essere indicate ulteriori attività di interesse generale, fra quelle contemplate dall’articolo 5 del codice del terzo settore, purché coerenti con le finalità dell’amministrazione procedente. Con gli Ets individuati sarà avviato un percorso di coprogettazione in cui verranno rivisitate e riformulate le proposte progettuali presentate. I progetti così definiti verranno approvati, con sottoscrizione di apposito accordo, e ne saranno quantificate le spese sostenute dagli Ets rimborsabili da parte del Comune.