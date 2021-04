Ristoranti sotto le stelle, tante le adesioni a Capannori

Sono una trentina i ristoranti, le pizzerie e le altre attività di ristorazione che hanno finora aderito alla campagna di promozione Ristoranti sotto le stelle lanciata dall’amministrazione Menesini per sostenere e valorizzare il settore della ristorazione.

La nuova iniziativa, che prosegue il percorso di analoghe iniziative avviate dal Comune fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria, vuole valorizzare e promuovere le attività di somministrazione di cibi e bevande che, in seguito all’entrata in vigore del Decreto Riaperture e del ritorno della Toscana nella zona gialla, offrono la possibilità di pranzare o cenare al tavolo all’aperto. Considerando che alcune attività non possono o hanno valutato di non poter attivarsi solo con il servizio in area aperta, e che alcune attività manterranno ancora le diverse modalità di vendita, l’iniziativa dà visibilità anche ai servizi di asporto e consegna a domicilio.

“Siamo soddisfatti dell’alta adesione delle attività di ristorazione del nostro territorio a questa iniziativa con cui, come fatto anche in altre fasi dell’emergenza sanitaria, vogliamo sostenere questo settore, aiutando la ripartenza di ristoranti, pizzerie e di tutte le attività di ristorazione, settore particolarmente colpito dalla pandemia, che dopo circa un anno possono finalmente tornare ad offrire in particolare la cena al tavolo se possiedono spazi all’aperto – spiega l’assessore al commercio, Serena Frediani-. Al contempo vogliamo promuovere anche quelle attività che al momento non avendo spazi all’aperto non possono offrire il servizio al tavolo, ma che svolgono servizi di asporto e di consegne a domicilio. Le adesioni sono ancora aperte e invitiamo gli esercenti del settore ad aderire alla campagna auspicando una ripresa del settore”.

Chi aderisce a Ristoranti sotto le stelle è inserito nel materiale grafico che viene diffuso attraverso i canali di comunicazione dell’ente. Per aderire all’iniziativa è sufficiente scrivere a iniziative@comune.capannori.lu.it indicando: il nome dell’attività, la frazione, i contatti per prenotazioni e informazioni, apertura all’esterno a pranzo e cena, possibilità di asporto, possibilità di consegna a domicilio, pagina web e social dove conoscere l’offerta.

In allegato l’elenco delle attività che hanno aderito all’iniziativa