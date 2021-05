È ufficiale: dal 20 maggio chiude la filiale della Bpm a Montecarlo

Ora è ufficiale e non c’è protesta, pubblica o privata, che tenga. La filiale di Montecarlo del Banco Bpm chiude e i conti dei correntisti vengono trasferiti alla sede di via Roma a Porcari.

La data, ufficiale, è quella del 20 maggio, come comunicato ufficialmente con una comunicazione firmata 20 aprile ai correntisti. La filiale resterà chiusa il 21 maggio per le operazioni di trasferimento e resterà attiva non oltre il 24 maggio per le ultime operazioni.

Per chi volesse ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero 0583.298531.

A nulla è servita la protesta, anche a livello nazionale, dell’Associazione nazionale piccoli comuni italiani, che ha chiesto al governo e al ministero dell’economia e delle finanze di scongiurare chiusure di sportelli nelle realtà più piccole.