Spid e PagoPa, un percorso di formazione gratis ad Altopascio

Spid, PagoPA, Pec… serve aiuto? La biblioteca comunale Carrara di Altopascio organizza, in collaborazione con l’Università degli Studi di Firenze – dipartimento Sagas, un percorso di informazione e formazione gratuito rivolto a chiunque abbia necessità di maggiori dettagli su questi argomenti ormai di uso quotidiano. Gli incontri serali, che si terranno via web, si prefiggono l’obiettivo di accompagnare il cittadino alla scoperta dei tanti strumenti digitali che sempre più vengono richiesti per accedere ai servizi della pubblica amministrazione, del mondo del lavoro, dell’istruzione, della sanità.

Cinque lunedì per cinque incontri, tutti programmati dalle 21 alle 22, direttamente online. La prima lezione, programmata per il 10 maggio, affronterà il tema della carta identità elettronica, carta nazionale dei servizi e tessera sanitaria nazionale; il lunedì successivo (17), sarà la volta del sistema pubblico di identità digitale (Spid), mentre il 24 maggio i partecipanti affronteranno gli argomenti relativi a firme elettroniche e posta elettronica certificata. Infine, gli ultimi due appuntamenti: lunedì 31 maggio con i dati anagrafici del cittadino: anagrafe nazionale della popolazione residente; lunedì 7 giugno con PagoPa.

Per partecipare agli incontri i cittadini devono collegarsi al seguente link alle 21 dei giorni indicati: (clicca qui).