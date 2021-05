Mostra delle camelie, domenica l’incontro sulla comunità del bosco del Monte Pisano

Domenica (9 maggio) alle 15 al Camelieto del Compitese, nell’ambito della 32esima Mostra delle antiche camelie della Lucchesia si terrà un incontro sul tema La comunità del bosco del Monte Pisano: gli scopi statutari, i programmi, il bosco bene comune. Interverranno Giordano Del Chiaro, assessore all’ambiente del Comune di Capannori e Maurizio Meucci, presidente della Comunità del Bosco.

La Comunità del Bosco del Monte Pisano, costituitasi nel 2019, è un’associazione senza fini di lucro che si propone, tra l’altro, di erogare servizi nel settore della gestione attiva dei territori forestali e dell’ambiente rurale a tutela, valorizzazione e promozione del Monte Pisano, incrementando la coesione e la consapevolezza di tutte le componenti sociali ed economiche che direttamente o indirettamente afferiscono al territorio stesso.

Il suo principale intento è quello di contrastare i fenomeni di abbandono e crescente difficoltà di gestione di una porzione di territorio che rappresenta oggi, un bacino di risorse ambientali cruciale per la qualità della vita e la sostenibilità ambientale di una vasta porzione di superficie ad elevata densità abitativa rappresentata dalle zone di piano che la circondano, in Provincia di Pisa e di Lucca.

La Comunità del bosco del Monte Pisano rappresenta una formula innovativa che vede nella costituzione di un partenariato pubblico-privato (vi aderiscono attualmente i Comuni di Lucca, Capannori, Calci e Vicopisano, l’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio e oltre 130 associati, proprietari o gestori di aree boscate e non) e in una struttura associativa aperta agli abitanti del territorio una innovazione istituzionale che può gettare le basi per processi virtuosi di co-progettazione e di definizione di nuovi principi di lavoro basati sulla coproduzione di valori pubblici e privati, di tipo ambientale ed economico.

L’incontro si svolgerà nel rispetto delle norme anti Covid 19.