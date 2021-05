A Porcari entro sabato ultraottantenni tutti vaccinati con la seconda dose

Ultraottantenni a Porcari quasi tutti vaccinati con la seconda dose. A riferirlo è il sindaco, Leonardo Fornaciari, che ringrazia per questo i medici di base del territorio.

“Ho ricevuto assicurazioni e conferme dai nostri medici che i nostri cittadini ultraottantenni saranno tutti vaccinati entro sabato (15 maggio, ndr). Questo vuol dire che in veramente pochi attendono la seconda dose entro sabato“.

“I nostri medici di famiglia – spiega – hanno di fatto concluso il ciclo di vaccinazioni dedicato a questa categoria fragile. Permettetemi un ringraziamento ai dottori Corrado Del Carlo, Domenica Caniglia, Piera Giusfredi, Umberto Troilo e Massimiliano Lertola. Hanno fatto un lavoro non semplice e decisivo. Un nuovo e ulteriore passo in avanti per andarci a riprese nostre vite e la normalità”.