Lappato, pronta la passerella pedonale sul rio Scioppato

È stata montata la passerella pedonale nel centro abitato di Lappato, che permette ai cittadini di attraversare il rio Scioppato in sicurezza. Adesso i lavori proseguiranno con la realizzazione di un marciapiede in direzione di Pescia.

“Con questo atteso intervento stiamo migliorando la sicurezza dei pedoni e la vivibilità di tutta la comunità di Lappato e delle attività che insistono sul tratto stradale interessato dai lavori – affermano l’assessore ai lavori pubblici Davide Del Carlo e il consigliere comunale Francesco Borelli che hanno fatto un sopralluogo sul posto – Attualmente i pedoni non sono dovutamente protetti nei loro spostamenti in questo tratto di strada, in particolare per raggiungere la chiesa e le varie attività presenti, perché la via Pesciatina è molto transitata e la viabilità pedonale risulta carente. Con la realizzazione del marciapiede e con questa passerella garantiremo più sicurezza per chi si muove a piedi e in generale una migliore qualità della vita per tutti gli abitanti del paese”.

La fondazione su cui poggia la passerella è costruita in micropali e la struttura è costituita da profili in acciaio e camminamento con lamiera grecata, massetto in calcestruzzo e finitura con autobloccanti.

Il marciapiede sarà realizzato in cordonati in calcestruzzo lungo la via Pesciatina e va dall’attraversamento del rio Scioppato fino al distributore di carburante.