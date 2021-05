Sabato scorso (15 maggio) nell’area dell’amicizia del camelieto del Compitese, nell’ambito della 32esima Mostra delle antiche camelie della Lucchesia, sono state inaugurate due targhe: una dedicata alla Cooperativa di comunità del Centro culturale del Compitese ed una al progetto Cooperando.

L’iniziativa è avvenuta alla presenza dell’assessore alla cultura Francesco Cecchetti, del presidente del Centro culturale del Compitese, Augusto Orsi e dei rappresentanti di alcune cooperative di comunità della Toscana.

La cooperativa di comunità del Centro culturale del Compitese, la prima del territorio capannorese, rappresenta uno strumento importante per sostenere lo sviluppo locale e solidale e la tutela e promozione del patrimonio paesaggistico, storico, cultuale e botanico, oltre che per l’attivazione di percorsi rigenerativi di inclusione e di animazione sociale.

Il progetto Cooperando è stato ideato dal Centro culturale del Compitese in collaborazione con il Comune e grazie ad un finanziamento europeo ottenuto tramite un bando della Regione destinato alle cooperative di comunità e mira ad essere un marchio distintivo per ottenere sinergie sul territorio e per la diffusione delle singole esperienze di economia collaborativa.