Lammari, al via l’iter per costruire un nuovo asilo nido dopo la chiusura del Cosimo Isola

Un nuovo asilo nido a Lammari per sostituire la struttura ‘Cosimo Isola’ chiusa per inagibilità nel 2016. La giunta comunale ha così approvato un progetto di fattibilità tecnica per partecipare a un bando ministeriale per reperire le risorse per la messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici comunali destinati ad asili nido, scuole per l’infanzia o centri polifunzionali per servizi alla famiglia.

Il progetto, per un costo complessivo di 2 milioni e 140 mila euro, prevede la costruzione di un nuovo asilo nido per 60 bambini, di circa 850 metri quadrati di superficie lorda, da realizzare su un lotto di proprietà comunale adiacente alla scuola secondaria di primo grado Nottolini di Lammari, che ha una superficie complessiva di 3 mila metri quadrati comprendente anche il giardino esterno e lo spazio di parcheggio.

Di pari passo al primo lotto sarà realizzato un secondo lotto di lavori per realizzare una viabilità di accesso, alternativa a quella attuale, che permetta di raggiungere il nuovo nido dal parcheggio interno della scuola secondaria, nonché l’area per i nuovi campi da gioco a servizio della scuola secondaria stessa, in sostituzione di quelli esistenti. Non si esclude una volta ricevuti gli eventuali finanziamenti di realizzare il nuovo asilo nella stessa area dove sorgeva il ‘Cosimo Isola’ se nel frattempo l’area sarà tornata nella disponibilità del Comune.

Sempre al fine di reperire le necessarie risorse finanziare la giunta ha anche approvato un progetto di fattibilità tecnica per la riqualificazione della scuola dell’infanzia di Castelvecchio di Compito (costo stimato 973.572,00 euro) che prevede lavori per l’efficientamento energetico, la ristrutturazione igienico sanitaria, l’adeguamento sismico e alla normativa di prevenzioni incendi e il ripristino della copertura dell’edificio.

“Ci eravamo impegnati a ricostruire l’asilo nido di Lammari e per questo stiamo lavorando – spiega l’assessore all’edilizia scolastica, Francesco Cecchetti. – La zona nord del territorio, particolarmente popolosa, necessita infatti di una struttura per la prima infanzia per soddisfare le esigenze delle famiglie. Per questo cogliendo l’occasione del bando ministeriale dedicato alla riqualificazione e costruzione di edifici scolastici per la fascia 0-6 anni abbiamo approvato un primo progetto del nuovo nido. L’area individuata per la sua ubicazione è quella adiacente alla scuola secondaria di primo grado di Lammari, vicino al sito del ‘Cosimo Isola’. Il progetto prevede anche la realizzazione di nuovi campi sportivi a servizio della stessa scuola visto che gli spazi da questi ora occupati potrebbero essere utilizzati per la realizzazione del nuovo nido. Ci sta inoltre particolarmente a cuore anche la ristrutturazione della scuola dell’infanzia di Castelvecchio di Compito che necessita di importanti interventi e per questo speriamo di poter ottenere i necessari finanziamenti per poterli realizzare”.