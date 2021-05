Al via i lavori al cimitero di Lammari, Angelini (Pd): “Ora il paese potrà fare la sua parte”

Sono partiti oggi (21 maggio) i lavori di manutenzione al cimitero di Lammari, così come annunciato dall’amministrazione comunale.

“Grazie alla convenzione tra Comune di Capannori e associazione per Lammari adesso, con la nuova gestione, il cimitero avrà un controllo quotidiano, stabile e sicuro – afferma il consigliere comunale del Partito democratico Guido Angelini -. Per tutti i lavori di ordinaria manutenzione di, taglio dell’erba, di pulizia dei vialetti e del parco esterno adesso c’è chi ci pensa e sarà un buon deterrente anche contro i furti. Il rapporto diretto tra cittadini e volontari consentirà a tutto il paese di Lammari di fare la propria parte, di sentirsi parte attiva nella gestione di un bene pubblico di fondamentale importanza, per una comunità. Anche questo impegno preso con i cittadini è stato rispettato da parte dell’amministrazione comunale”.