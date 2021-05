Marchetti: “La Regione ci riprova con il taglio delle guardie mediche notturne”

“Con grande preoccupazione ho letto, domenica scorsa, la notizia che la regione Toscana intende proporre, per la seconda volta, il taglio delle guardie mediche notturne, ovvero quelle che adesso operano dalle 24 alle 8 del mattino e che spesso hanno rappresentato un elemento di salvezza per situazioni difficili che possono capitare durante la notte”. Così Maurizio Marchetti, consigliere comunale di Insieme per Altopascio.

“Parlo di seconda volta – prosegue – perché già a novembre fu ventilata quella che era qualcosa di più di un’ipotesi. Stavolta leggiamo che la Asl Toscana Centro ha addirittura inviato una lettera ai sindaci per manifestare questa intenzione e cominciare a prospettare una prima serie di accorpamenti che, secondo alcuni esperti, prelude a una progressiva cancellazione del servizio, sostituito nella forma ma certamente non nell’efficacia dal solo 118“.

“Un’ipotesi, questa – che infliggerebbe un colpo mortale alla tanto decantata sanità toscana, già messa a dura prova come reputazione dalla vicenda vaccini. A me, sinceramente, interessa più la salute dei cittadini che la reputazione della sanità toscana e sono preoccupato di quello che potrà succedere. Non mi pare, però, a distanza ormai di cinque giorni, di avere visto reazioni pari alla gravità del progetto in quanto a effetti. È pur vero che la lettera i sindaci lucchesi non l’hanno ricevuta, ma mi sarei aspettato che i loro nutriti staff avessero segnalato la questione, ammesso che fosse loro sfuggita”.

“Lo stesso sindaco di Altopascio, produttore seriale di messaggi social – conclude Marchetti – si è ben guardata da dire qualcosa. Del resto che la salute dei cittadini le interessi poco, lo avevamo capito da tanti precedenti passaggi”.