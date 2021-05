A Villa Basilica al via l’installazione dei nuovi cestini per i rifiuti

In arrivo nuovi cestini a Villa Basilica: saranno collocati, entro l’estate, in centro e in alcune frazioni del comune, per raccogliere i rifiuti più piccoli ed anche quelli inquinanti.

Due le tipologie di cestini: in centro storico in via Santissima Annunziata, ci saranno due maxi contenitori, per la differenziazione di tutte le varie tipologie di rifiuti. Nei due raccoglitori potranno essere gettati plastica, carta e materiale non riciclabile. Sempre in centro storico, l’amministrazione provvederà alla sostituzione di alcuni vecchi cestini e ne posizionerà altri, nei pressi delle attività commerciali.

A Boveglio e a Pariana, invece, arriveranno i nuovi contenitori urbani classici, dotati di raccogli mozziconi: le caratteristiche del territorio comunale, soprattutto nelle frazioni, non consentono l’installazione di maxi cestini, che risulterebbero troppo impattanti da un punto di vista paesaggistico.

“Anche se siamo un comune piccolo, – afferma l’assessore Matteo Simi – abbiamo preso molto seriamente le tematiche ambientali. Questo intervento è volto alla sensibilizzazione dei residenti, i quali potranno riciclare correttamente i rifiuti, anche mentre si trovano fuori casa. Sono piccoli gesti che aiutano il pianeta e anche Villa Basilica vuole fare la sua parte.”

Un cestino aggiuntivo sarà posto anche nei pressi della Polla di Pian di Pennone. L’area della fontana è stata recentemente restaurata da parte di volontari privati e allestita con sedute e tavolini in legno a basso impatto ambientale: il comune ha voluto tutelare questo intervento e il bosco circostante, dotando la zona di un contenitore per la raccolta dei rifiuti più piccoli.

I nuovi cestini saranno installati al termine degli interventi di piccola manutenzione del verde urbano in corso in questi giorni.