Progest di Altopascio, un altro giorno di sciopero

Prosegue la mobilitazione dei lavoratori della Progest. Per domani (24 maggio) è stata indetta un’altra giornata di sciopero: 8 ore in cui gli operai continueranno a incrociare le braccia. E’ il quarto giorno consecutivo ormai che i lavoratori protestano chiedendo un tavolo di confronto all’azienda per arrivare ad un accordo sulla vertenza.

Per questo motivo Rsu e sindacati si sono rivolti alla Regione perché si faccia promotrice di una richiesta di incontro all’azienda.