Capannori, in arrivo i contributi a 23 tra enti e associazioni

Sono 23 le associazioni e i vari soggetti del territorio promotori di eventi culturali, sportivi, di valorizzazione dell’ambiente e di promozione della storia e delle tradizioni del territorio che riceveranno contributi dal Comune quale sostegno alla loro attività. Le risorse messe a disposizione complessivamente dall’amministrazione comunale tramite bando per aiutare lo svolgimento di eventi di interesse pubblico e la valorizzazione del territorio ammontano complessivamente a 74.400 euro.

“Siamo soddisfatti del consistente numero di associazioni e altri soggetti del territorio che hanno partecipato al bando per ottenere contributi finalizzati alla realizzazione di eventi culturali, sportivi e di altro genere sul nostro territorio – afferma l’assessore alla cultura, Francesco Cecchetti -. Molte delle richieste sono state accolte grazie all’aumento delle risorse messe a disposizione rispetto a quelle previste inizialmente. Un segnale concreto di sostegno per tutti quei soggetti che a causa dell’emergenza sanitaria hanno dovuto sospendere la loro attività. Dopo i lunghi mesi di pandemia durante i quali le attività culturali, sportive, educative e in generale tutte quelle che prevedono socialità e aggregazione hanno necessariamente subito uno stop è importante ripartire per offrire ai cittadini, con particolare attenzione ai giovani, la possibilità di tornare ad usufruire durante l’estate di eventi culturali, sportivi, legati alla promozione dell’ambiente e alla valorizzazione della nostra storia e delle nostre tradizioni”.

La graduatoria del bando resta aperta e l’amministrazione comunale non esclude di poter assegnare contributi ai soggetti attualmente non beneficiari nel caso riesca a reperire ulteriori risorse.

L’elenco dei soggetti beneficiari e le relative attività:

Lillero Aps – 2a Edizione ‘Stanno Tutti Bene’; Centro Culturale Compitese – Mostre, attività, eventi e spettacoli al Centro Culturale Compitese; Associazione podistica Marciatori Marliesi Asd -44a Marcia delle Ville; Filarmonica ‘G.Puccini’ Segromigno in Monte – A riveder le stelle; Aldes – Tempi Moderni…la Commedia rivista; Associazione Internazionale Teatro Guascone – Festival Utopia del Buongusto; Michela Fanini S.C Asd- 25° Giro della Toscana Internazionale Femminile; If Prana- Ape teatrale; Corale ‘G.Puccini’ Camigliano APS -42a Rassegna Corale Camiglianese; G.S. Carube Asd – La Vinaria 2021; Associazione culturale dello Scompiglio – Rassegna estiva per ragazzi e famiglie: riscoperta della natura attraverso l’arte e il gioco all’aria aperta; Filarmonica ‘Gaetano Luporini’ APS – Concerto d’Estate; Accademia della Musica ‘F.Geminiani’ APS – Francigena International Arts Festival X° Edizione Capannori; TèLia – Parole per ridere e per pensare. Tour fra le casine del libro; Parrocchia di San Michele in Guamo- iniziativa ‘Prendersi cura integrale dell’uomo; Kreativa – Le Rinascenze; Bubamara associazione culturale – Compitese: In-Canto e Fiaba; Apicoltori delle province toscane – Fiera del Miele e dei prodotti dell’alveare; Gruppo donatori di sangue Fratres ‘Giannini’ di Lunata – Stagione teatrale in vernacolo; G.S.Colognora di Compito – XXII Passeggiata nel Verde ; I tre Ponti Asd -Passeggiando nel Compitese; Donatori Fratres Pieve – S.Andrea di Compito -Disconnettiamoci; Comitato Rionale Santa Caterina Odv – Rassegna teatrale settembre 2021.