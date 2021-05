Lavori sull’A11 Firenze-Pisa, venerdì e sabato notte chiusure all’uscita di Capannori

Per consentire attività di ispezione e manutenzione dei portali segnaletici, in orario notturno, venerdì e sabato (28 e 29 maggio), da mezzanotte alle 6.

Sulla A11 Firenze-Pisa nord sarà chiusa la stazione di Capannori con le seguenti modalità: da mezzanotte alle 6 di venerdì (28 maggio), in uscita per chi proviene da Firenze; da mezzanotte alle 6 di sabato (29 maggio), in uscita per chi proviene da Pisa.

In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Altopascio.