Altopascio, nasce l’associazione ‘Tocca a noi’: si parte con un pomeriggio ecologico

Nasce ad Altopascio l’associazione giovanile di promozione sociale Tocca a noi: un luogo dove confrontarsi sui temi della socialità, della sostenibilità, della solidarietà e del sostegno agli altri.

Un luogo, dunque, dove i giovani – e non solo – possono trovare quello spazio che cercano per sentirsi utili, fare proposte al territorio, recuperare un protagonismo. E per iniziare il proprio percorso e farsi conoscere sul territorio, Tocca a noi ha organizzato per domenica (30 maggio) un pomeriggio ecologico: l’appuntamento è alle 15,30 in via dei Ferranti, da qui partirà la passeggiata dedicata alla pulizia di quest’area.

L’associazione, di recentissima costituzione, fa propri i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile individuati dall’Organizzazione delle nazioni unite (Onu), che comprendono, tra gli altri, la riduzione delle disuguaglianze, la lotta al cambiamento climatico, la realizzazione di città e comunità sostenibili e il consumo e la produzione responsabili.

“Tocca a noi – spiegano i promotori – è quindi un’esortazione, a se stessi e agli altri. Finalità del giovane gruppo, infatti, è quella di mettersi al servizio della comunità altopascese e del territorio, organizzando azioni concrete di partecipazione e pubblica utilità. Ed è proprio per rispondere a questa missione che l’associazione ha deciso di presentarsi al territorio con il pomeriggio ecologico, che vuole diventare un appuntamento fisso, attraverso cui restituire alla collettività un ambiente più bello, pulito e rispettato”.

Il ritrovo è alle 15,30 di domenica in via dei Ferranti. L’iniziativa è aperta a tutti: i sacchetti saranno messi a disposizione direttamente dagli organizzatori, mentre i partecipanti dovranno presentarsi con i guanti e, se le hanno, con le pinze apposite per raccogliere i rifiuti di piccola taglia.

Per contattare l’associazione: toccaanoi.aps@gmail.com. L’associazione ha inoltre attivi una pagina Facebook e un profilo Instagram.