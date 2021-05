Anpi, per la Festa della Repubblica un banchetto in piazza della Magiona

Un banchetto per incontrare soci e simpatizzanti. E’ questa l’iniziativa organizzata dall‘Associazione nazionale partigiani d’Italia per mercoledì (2 giugno) dalle 10 alle 12,30 in piazza della Magione ad Altopascio.

Un banchetto per incontrare i soci che intendono rinnovare la tessera e far conoscere le attività dell’Anpi in vista del percorso congressuale dei prossimi mesi. L’iniziativa è organizzata dalla sezione Altopascio Montecarlo Porcari, e dal comitato provinciale Anpi, che sarà presente con il presidente Filippo Antonini.