Sul viale della chiesa di Camigliano messi a dimora 13 alberi come simbolo delle nuove nascite

Prosegue il progetto Un albero per ogni nuovo bimbo o bimba. Ieri (1 giugno) nell’ambito del progetto promosso dal Comune insieme al Consorzio di bonifica Toscana nord, sono stati piantumati 13 nuovi alberi di Lagerstroemia o lillà delle Indie nel viale di accesso alla chiesa di Camigliano. Un intervento che ha visto la collaborazione dell’oratorio di Camigliano che si occuperà della loro manutenzione.

In occasione della messa a dimora delle nuove piante si sono recati sul posto l’assessore all’ambiente Giordano Del Chiaro, il consigliere comunale Gianni Campioni, il presidente del Consorzio di Bonifica Toscana nord Ismaele Ridolfi e Don Giovanni vicario parrocchiale di Camigliano.

Così come prevede la convenzione Un albero per ogni nuovo bimbo o bimba siglata tra Comune e Consorzio di Bonifica Toscana nord finalizzata a contrastare le cause e gli effetti dei cambiamenti climatici sul territorio, oltre che ad aumentare le aree verdi per un maggiore contatto dei cittadini con la natura, la messa a dimora di nuove piante sul territorio proseguirà a partire dal prossimo ottobre. Durante l’estate saranno raccolte le adesioni di associazioni del territorio interessate ad individuare nuove aree per le piantumazioni e a collaborare al progetto occupandosi della manutenzione delle nuove alberature.