Acque, possibili interruzioni idriche a Montecarlo per lavori

A partire dalla prossima settimana, gli operatori di Acque effettueranno il periodico ciclo di flussaggi sulla rete idrica del comune di Montecarlo allo scopo di prevenire fenomeni di torbidità nell’acqua erogata. Nelle diverse zone che giorno per giorno saranno interessate dai lavori si verificheranno cali di pressione e possibili brevi interruzioni idriche, accompagnate da temporanei fenomeni di torbidità dell’acqua.

Di seguito, il programma della prima settimana di interventi

Lunedì (7 giugno), dalle 8 alle 16,30, a Montecarlo-capoluogo e nelle vie Carlo IV, della Gioiosa, della Verruca, di Canale (solo la parte alta), di San Martino (nel tratto compreso tra le vie Montechiari e Carlo IV), Montechiari e Provinciale di Montecarlo (nel tratto compreso tra la via Carlo IV e Fornace); martedì (8 giugno) dalle 8 alle 16,30, nelle vie Carbone Porcari, Cercatoia (parte alta), dei Centi (il tratto compreso tra la via provinciale di Montecarlo e il vallino), della Pace, della Tinaia, dell’Anfrione, di San Martino (il tratto compreso nella località Villaggio dell’Angelo), provinciale di Montecarlo (il tratto compreso tra via Berlinguer e il campo sportivo) e Stefanini; mercoledì 9 giugno dalle 8 alle 17: nelle vie Bulleri, del Forrone, del Marginone, della Contea, Mammianese Sud (il tratto che attraversa San Salvatore) e Rio Pastino; giovedì 10 giugno dalle 8 alle 17, a San Salvatore.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800.983.389.