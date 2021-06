Alla tenuta Lenzini torna Stanno Tutti Bene festival: ci sarà anche Daniele Silvestri

Torna, per la seconda edizione, il festival estivo Stanno Tutti Bene. Da mercoledì 4 a domenica 8 agosto sulle colline di Gragnano la rassegna di spettacoli dal vivo offrirà cinque giorni densi di musica, teatro, arti performative, letteratura, mostre, enogastronomia, agricoltura e valorizzazione del territorio nel segno di una convivialità sincera e rispettosa.

Per quanto riguarda la musica, tra le storiche vigne della Tenuta Lenzini si esibiranno artisti del panorama locale e nazionale, musicisti amati e musicisti da amare. Tra questi il primo nome di un elenco ancora in via di definizione è Daniele Silvestri che sarà ospite della location capannorese domenica 8 agosto.

Stanno Tutti Bene festival è organizzato da Lillero associazione di promozione sociale, prodotto da Salamini e Tenuta Lenzini, con il contributo e il patrocinio del Comune di Capannori.