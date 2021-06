Inaugurato a San Colombano il giardino ‘Giulio Riccomini’

A San Colombano, nell’area adiacente alla ex chiesina di San Concordio di Rimortoli e in prossimità della scuola primaria, stamani (8 giugno) è stato inaugurato e intitolato il giardino Giulio Riccomini. Uno spazio verde attrezzato realizzato dall’amministrazione Menesini per mettere a disposizione della comunità un luogo per il tempo libero e il gioco dei bambini dedicato al maestro Giulio Riccomini, prematuramente scomparso dieci anni fa, che per molti anni ha insegnato alla scuola primaria di San Colombano ed è stato membro del consiglio del comitato paesano di San Colombano.

Al taglio del nastro erano presenti, tra gli altri, il sindaco Luca Menesini, gli assessori Davide Del Carlo e Giordano Del Chiaro, i consiglieri comunali Gianni Campioni e Pio Lencioni, la classe quinta della scuola primaria di San Colombano ed ex alunni. Dopo l’intervento del primo cittadino hanno preso la parola per ricordare il ‘maestro Giulio’, il nipote Gabriele Riccomini, l’insegnante Lucia Pasquinelli, che è stata collega di Riccomini, Tommaso Parducci in rappresentanza degli ex alunni, Fernando Lenci del comitato paesano di San Colombano, la dirigente scolastica Gioia Giuliani ed Enrico Cecchetti amico di vecchia data di Giulio Riccomini. Un’alunna della classe quinta, Asia, ha poi recitato la filastrocca Dopo la pioggia di Gianni Rodari e successivamente è stata letta una lettera inviata da un ex alunno, Mirko Pili, oggi residente in Sardegna. Alla cerimonia è intervenuto anche Don Damiano parroco di San Colombano. Al termine degli interventi è avvenuta la scopertura del cippo in pietra di Matraia in ricordo del maestro.

Durante la cerimonia è stata distribuita una piccola pubblicazione intitolata Il maestro Giulio, una missione di vita. Testimonianze in memoria di Giulio Riccomini, edita dal Comune nella collana Capannori, persone e comunità che raccoglie testimonianze di ex alunni, colleghi ed amici.

“È con vero piacere che oggi intitoliamo il giardino di Rimortoli a Giulio Riccomini, una persona che durante la sua lunga carriera scolastica ha sempre cercato di trasmettere ai suoi alunni l’amore per la conoscenza, come strumento indispensabile per acquisire consapevolezze ed esprimere se stessi – ha detto il sindaco, Luca Menesini – Un punto di riferimento di grande importanza per tante generazioni. Questa bella area verde attrezzata a disposizione della comunità, insieme al parcheggio realizzato vicino alla scuola primaria, è un’opera che va a completare la riqualificazione dell’area della ex chiesina di San Concordio di Rimortoli che nel 2014 è stata oggetto di restauro conservativo esterno da parte dell’amministrazione comunale”.

Il giardino Giulio Riccomini è grande circa 300 metri quadrati ed ospita una serie di strutture in legno polifunzionali che possono fungere da sedute, ma anche da tavoli o spazio per alcuni giochi e un gioco per bambini. Nell’area, recintata con pali in legno posti a diverse altezze, sono inoltre state messe a dimora alcune piante. L’area verde, inoltre, è stata dotata di impianto di illuminazione. Con lo stesso lotto di lavori, per un investimento complessivo di circa 200 mila euro è stato inoltre realizzato un parcheggio di circa 800 metri quadrati e 15 stalli di sosta (2 per persone con disabilità) vicino alla scuola primaria ed è stato riqualificato e delimitato lo spazio davanti alla chiesina.